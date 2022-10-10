В Мурманске прошёл самый северный литературный фестиваль «Капитан Грэй»

В столице Кольского Заполярья прошёл Всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй». В этом году он в 12-й раз собрал на площадках экспертов в области литературы и молодых творцов со всей страны.

2022 год стал рекордным для фестиваля – в оргкомитет поступило более 1500 заявок, что в 20 раз больше, чем в минувшем году. К участию в очном финальном туре приглашено более 70 авторов. Увеличилось и число приглашенных экспертов: в этом году семинары провели 30 мастеров. В их числе –из Сибири, Урала, Поволжья, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые в истории проведения фестиваля эксперты «Капитана Грэя» приняли участие в профильной смене для школьников и уже приступили к работе с юными литераторами в рамках работы центра выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи «Полярная звезда».

Торжественное открытие фестиваля прошло в Мурманском областном театре кукол – со сцены звучали стихи и песни в исполнении мастеров фестиваля из самых разных регионов, а также мурманских актеров и музыкантов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, основная программа фестиваля развернулась на базе Мурманской областной научной библиотеки. Там, прошли мастер-классы и экспертные семинары. По итогам фестиваля самые яркие и талантливые участники получают рекомендации к участию в заключительных семинарах Всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово».

В 2022 году «Капитан Грэй», организованный региональным отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области, поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив и региональным грантом для НКО на культурные проекты.

Фото: https://gov-murman.ru