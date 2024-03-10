В Мурманске прошёл семейный праздник

9 марта на площадке городского спортивного центра «Авангард» состоялся семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для военнослужащих БПК «Адмирал Чабаненко» и членов их семей, посвящённый Международному женскому дню.

В дружеской атмосфере единства четыре команды проверили свои силы и смекалку в спортивных состязаниях: «Ракетбол», «Дартс», «Кольцеброс», «Тетрис».

Как сообщает администрация города Мурманска, традиционно командир экипажа поздравил семьи военнослужащих с Международным женским днём, а также вручил памятные подарки участникам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26896&page=1