В Мурманске прошёл семинар акселератора туристических продуктов «Этно-Арктика»

В Мурманске состоялась выездная стратегическая сессия акселератора туристических продуктов «Этно-Арктика». Участниками акселератора являются 22 команды из 8 регионов Арктической зоны Российской Федерации. 7 из них представляют Мурманскую область.

В рамках выездного семинара «Этно-Арктики» в Мурманске команды акселератора совместно с экспертами программы обсудили проекты в сфере этнокультурного туризма и обменялись опытом.

Главное богатство российского Севера – его коренные жители, подчеркнули участники мероприятия. В Арктике проживают 15 совершенно непохожих друг на друга народа. Культура каждого самобытна и многогранна. Но все они являются хранителями уклада жизни, традиций, которые существуют тысячи лет. Именно коренные жители и их культура делают российскую Арктику уникальным, единственным местом в мире, где сохраняется многообразие арктических культур.

«При создании этнического турпродукта важно строить работу по принципу: сохраняя историю, возрождая традиции, строить будущее. Предприниматели региона хорошо понимают эту модель и активно включились в разработку этно-маршрутов. Очень приятно, что в работе акселератора команда Мурманской области составила больше трети общего состава участников акселератора. Уверен, что благодаря такой работе в регионе, появятся новые этно-маршруты и привлекательные турпродукты», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, этнокультурный туризм в Арктике – это открытая программа интенсивного развития продуктов в сфере этнокультурного туризма в российской Арктике, целью которой является не только развитие этнокультурного туризма, но и устойчивое развитие арктических территорий, сохранение этнокультурной идентичности КМНС.

Программа реализуется с декабря 2021 года при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» и компании «Норникель».