В Мурманске прошёл семинар по тэг-регби

Учителя физической культуры и руководители школьных спортивных клубов приняли участие в двухдневном семинаре «Базовый курс тэг-регби», организованном Министерством спорта Мурманской области при содействии комитета по образованию администрации г. Мурманска. Главным спикером выступил Александр Тупицын – менеджер международной программы «Займись регби – Get into Rugby» в России, главный тренер команды «Армейцы-Курск».

В первый день участники изучили теоретическую часть и получили ответы на интересующие вопросы, а также приняли участие в судейском семинаре-практикуме по тэг-регби. Во второй день в спортивном зале Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялось практическое занятие «Играем в тэг-регби» с участием спортсменов отделения «плавание» Комплексной спортшколы олимпийского резерва. Завершением дня стал турнир по тэг-регби между командами учителей и спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, каждый участник, успешно прошедший курс, получит сертификат «Базовый курс тэг-регби в школе» Федерации регби России и международной программы «GET INTO RUGBY» (Займись регби) в России, а участники, успешно выполнившие практическое задание, - сертификат судьи по тэг-регби Федерации регби России.

«Ранее уже предпринимались попытки развития данного вида спорта у нас в регионе, и вот сейчас, благодаря проведенной вами работе мы видим первые результаты. Первый день семинара наглядно это показал. Мы не ожидали, что семинар вызовет такой интерес у участников. А если заинтересованность в развитии данного вида спорта есть у взрослых, то они обязательно увлекут этим и детей. Работа в данном направлении сейчас особенно актуальна и важна, так как в настоящее время в Мурманской области ведется активная работа по развитию школьных и студенческих спортивных клубов, и новый для нас вид спорта «тэг-регби» станет замечательной возможностью вовлечь в школьную спортивную жизнь как можно больше обучающихся. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с региональной федерацией регби, и планируем продолжить в дальнейшем серию образовательных семинаров» - отметила и.о. министра спорта Мурманской области Светлана Наумова.