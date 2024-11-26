В Мурманске прошёл семинар, посвящённый цифровизации строительной отрасли

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Институте прикладных арктических технологий Мурманского арктического университета 22 ноября состоялся семинар «Перспективы цифровизации строительной отрасли». В нем приняла участие заместитель министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«В перспективе цифровизация позволит наблюдать за строительными процессами в онлайн-режиме. С помощью цифровизации сокращается срок строительства, снижается количество ошибок в проектировании, снижается себестоимость реализации проектов, повышается качество управленческих решений, обеспечивается прозрачность и доступность выполняемых работ», – пояснила Александра Седлецкая.

В профессиональном поле закрепился термин «Цифровая вертикаль строительной отрасли», цель которой – формирование единой информационной среды путем создания полноценной цифровой вертикали за счёт синхронизации процессов и интеграции информационных систем, используемых участниками отношений.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, с 2022 года в Мурманской области внедрена и используется Информационная система управления проектами государственного и муниципального заказчика в сфере строительства. Она позволяет сопровождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства. По состоянию на ноябрь 2024 года в региональной системе зарегистрировано более 140 участников. Это застройщики, технические заказчики, представители подрядных организаций и представители главных распорядителей бюджетных средств. В систему внесено порядка 60 объектов капитального строительства.

Говоря о преимуществах цифровизации, замминистра отметила, что автоматизация рутинных задач позволяет ускорить выполнение работ без потери качества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/