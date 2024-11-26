Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годомВ Мурманске стартовал конкурс «Новогодняя фантазия»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 10:00

В Мурманске прошёл семинар, посвящённый цифровизации строительной отрасли

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Институте прикладных арктических технологий Мурманского арктического университета 22 ноября состоялся семинар «Перспективы цифровизации строительной отрасли». В нем приняла участие заместитель министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«В перспективе цифровизация позволит наблюдать за строительными процессами в онлайн-режиме. С помощью цифровизации сокращается срок строительства, снижается количество ошибок в проектировании, снижается себестоимость реализации проектов, повышается качество управленческих решений, обеспечивается прозрачность и доступность выполняемых работ», – пояснила Александра Седлецкая.

В профессиональном поле закрепился термин «Цифровая вертикаль строительной отрасли», цель которой – формирование единой информационной среды путем создания полноценной цифровой вертикали за счёт синхронизации процессов и интеграции информационных систем, используемых участниками отношений.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, с 2022 года в Мурманской области внедрена и используется Информационная система управления проектами государственного и муниципального заказчика в сфере строительства. Она позволяет сопровождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства. По состоянию на ноябрь 2024 года в региональной системе зарегистрировано более 140 участников. Это застройщики, технические заказчики, представители подрядных организаций и представители главных распорядителей бюджетных средств. В систему внесено порядка 60 объектов капитального строительства.

Говоря о преимуществах цифровизации, замминистра отметила, что автоматизация рутинных задач позволяет ускорить выполнение работ без потери качества.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США растёт к большинству мировых валют-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика