В Мурманске прошёл семинар-совещание для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

Участники из разных городов региона собрались, чтобы проанализировать свою работу и договориться о единых подходах для повышения её эффективности.

В рамках мероприятия подробно обсудили совершенствование документооборота и обеспечение юридической грамотности решений, укрепление взаимодействия между различными ведомствами, привлечение «Движения Первых» к воспитательной работе с подростками, повышение компетентности родителей с помощью успешных практик программы «Детская деревня – SOS» в Мурманской области, а также противодействие информационным рискам при поддержке регионального министерства информационной политики.

«Очень важно проводить такие мероприятия, чтобы вместе обсуждать и прорабатывать самые важные и актуальные вопросы. От эффективности этой работы напрямую зависят судьбы детей и подростков, благополучие семей и, в конечном счете, социальное здоровье всего региона», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Мурманской области.

Особое внимание было уделено практической стороне работы. Участники разобрали типичные недочёты в планировании, применении административного законодательства и составлении программ реабилитации для подростков и их родителей. По итогам были выработаны алгоритмы, которые помогут их предотвращать.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, организаторы поблагодарили участников за активность и выразили уверенность, что реализация намеченных планов позволит вывести систему профилактики подростковой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на новый уровень.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557850/#&gid=1&pid=1