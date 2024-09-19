В Мурманске прошёл семинар-совещание на тему «Межбюджетные трансферты как инструмент повышения качества жизни населения»

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного бюджетного комитета Думы Ирина Просоленко, министр финансов Мурманской области Михаил Селезнев, заместитель руководителя аппарата Счётной палаты Российской Федерации Евгений Лисютин, представители контрольно-счётных органов Северо-Западного федерального округа и муниципальных образований Мурманской области.

В своём приветственном слове к участникам Сергей Дубовой отметил актуальность и значимость обсуждаемых вопросов.

- Как человек, который многие годы проработал главой муниципального образования, как председатель областной Думы, не понаслышке знаю, насколько важны межбюджетные трансферты для поддержания стабильности всей бюджетной системы региона в целом, - сказал он. - Важнейшую роль они играют в обеспечении развития наших муниципальных образований, и, конечно же, для решения самых насущных и острых проблем на их территориях.

Парламентарий подчеркнул роль контрольно-счётных органов в реализации бюджетной политики в регионе:

- Воплощение в регионе любых крупных проектов, требующих серьёзных капиталовложений, невозможно без жёсткого контроля расходуемых средств. С этой задачей Контрольно-счётная палата Мурманской области успешно справляется.

Спикер пожелал всем участникам семинара-совещания успешной и плодотворной работы и вручил Благодарственные письма регионального парламента двум инспекторам Контрольно-счётной палаты Мурманской области Алексею Бобарыкину и Антонине Кирпичкиной.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30776/