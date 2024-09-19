Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 годуВ столице Кольского Заполярья пройдёт полуфинал Мурманской официальной лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.24 15:30

В Мурманске прошёл семинар-совещание на тему «Межбюджетные трансферты как инструмент повышения качества жизни населения»

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного бюджетного комитета Думы Ирина Просоленко, министр финансов Мурманской области Михаил Селезнев, заместитель руководителя аппарата Счётной палаты Российской Федерации Евгений Лисютин, представители контрольно-счётных органов Северо-Западного федерального округа и муниципальных образований Мурманской области.

В своём приветственном слове к участникам Сергей Дубовой отметил актуальность и значимость обсуждаемых вопросов.

- Как человек, который многие годы проработал главой муниципального образования, как председатель областной Думы, не понаслышке знаю, насколько важны межбюджетные трансферты для поддержания стабильности всей бюджетной системы региона в целом, - сказал он. - Важнейшую роль они играют в обеспечении развития наших муниципальных образований, и, конечно же, для решения самых насущных и острых проблем на их территориях.

Парламентарий подчеркнул роль контрольно-счётных органов в реализации бюджетной политики в регионе:

- Воплощение в регионе любых крупных проектов, требующих серьёзных капиталовложений, невозможно без жёсткого контроля расходуемых средств. С этой задачей Контрольно-счётная палата Мурманской области успешно справляется.

Спикер пожелал всем участникам семинара-совещания успешной и плодотворной работы и вручил Благодарственные письма регионального парламента двум инспекторам Контрольно-счётной палаты Мурманской области Алексею Бобарыкину и Антонине Кирпичкиной.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30776/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в августе снизилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)С «капюшоном»: в качестве эксперимента региональный оператор установил в Мурманске 50 новых контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика