В Мурманске прошёл траурный митинг, посвящённый годовщине гибели экипажа АПРК «Курск»

К мемориалу морякам, погибшим в мирное время, почтить память героического экипажа пришли представители региональной власти, муниципального образования, командования Северного флота, духовенства, общественных организаций.

В митинге приняли участие первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко и заместитель председателя областной Думы Геннадий Степахно.

— Мы стоим у мемориала, который напоминает нам о страшной трагедии, об одной из самых мрачных страниц в истории атомного подводного флота. Четверть века назад «Курск» ушёл в свой последний поход. Трагедия унесла жизни 118 моряков-подводников. И даже сейчас, по прошествии 25 лет, тяжело и больно говорить об этой потере, – отметил в своем выступлении Владимир Мищенко. – Подводники «Курска» просто служили Родине, честно исполняли свой долг до последней минуты. Они навсегда останутся для нас живыми. В нашей памяти, в наших сердцах, в наших делах.

Память экипажа почтили минутой молчания, возложением цветов и венков к фрагменту рубки АПРК «Курск».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32947/