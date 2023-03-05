В Мурманске прошёл турнир для девушек по лазертагу

Сегодня в Молодёжном центре гражданско–патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров» состоялся городской молодёжный турнир по тактической игре «Лазертаг». Участие приняли 10 команд из четырёх человек, представляющих различные учебные заведения и патриотические клубы города Мурманска. Возраст участниц – от 14 до 35 лет.

«Лазертаг» – командная военно-тактическая игра, в которой игроки используют деактивированное оружие с инфракрасными лучами и имитацией звука выстрела.

Турнир включал два этапа – «Командный бой» и «Захват контрольной точки». «Командный бой» проходил по олимпийской системе, при которой команды выбывают из турнира после первого поражения. В «Захвате контрольной точки» команды должны были захватить и удерживать контрольные точки в течение определенного времени, не подпуская к ним противника.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями стали участницы военно-патриотического клуба «Витязь» (гимназия №7), учащиеся Мурманского индустриального колледжа и команда «Арктика», представляющая СОШ №28.

Все участницы, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24486&page=1