Мурманская область. Арктика (16+)20.11.25 12:30

В Мурманске прошёл турнир по робототехнике и конструированию «Волшебная страна конструирования»

В детском саду №91 на базе обновлённого образовательного пространства вчера состоялся увлекательный турнир по робототехнике и конструированию «Волшебная страна конструирования».

МБДОУ г. Мурманска №91 в 2025 году стало получателем гранта в рамках реализации проекта «Арктическая школа», благодаря которому в учреждении создано современное пространство «Уникум.Малыш». Новая площадка призвана стимулировать развитие технического творчества и познавательной активности детей дошкольного возраста.

Цель турнира — развитие творческих, технических и познавательных способностей воспитанников, а также формирование навыков командной работы и познавательной активности. Новое пространство, созданное благодаря грантовой поддержке, позволило организовать событие на современном уровне и предоставить детям возможность работать с разными видами конструкторов и робототехнических наборов.

Открыл турнир яркий персонаж — Кот Семён, который поприветствовал участников, представил команды и объявил задание: создать модели-игрушки для новогодней ёлки в парке «Семёновское озеро». После этого начались командные испытания, каждое из которых соответствовало возрастной группе воспитанников.

В программу вошли четыре конкурсных раунда: «Логические головоломки» — первый этап для воспитанников младшей группы, команды «Фиксики». Ребята выполняли задания по конструктивным играм В. Воскобовича; «Турнир по конструированию» — второй этап для средней группы, команды «Роботоши», работающих с набором «МАККИ Гигант»; «Лего-бум» — третий этап для старшей группы, команды «РобоТехники», использовавшей робототехнический конструктор «Huna MRT», и «Робикс» — финальный этап для подготовительной группы, команды «Инженерики», выполнявшей задания с программируемыми конструкторами.

В рамках турнира участники создавали модели-игрушки для новогодней ёлки парка «Семёновское озеро», демонстрируя фантазию, инженерные навыки и умение работать в команде.

Как сообщает администрация города Мурманска, по завершении всех этапов состоялась торжественная церемония награждения участников. Каждая команда получила дипломы и памятные подарки. Лучшие работы и команды будут рекомендованы для участия в муниципальном конкурсе, что станет важным шагом в поддержке и развитии талантливых юных инженеров.

Развитие инженерного мышления и технического творчества у детей — важный вклад в подготовку будущих специалистов, востребованных в Арктическом регионе.

 

 

