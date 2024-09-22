В Мурманске прошёл всероссийский день бега «Кросс нации»Более 120 известных и начинающих писателей и авторов-исполнителей приедут в Мурманск на фестиваль «Капитан Грэй»
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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.24 19:15

В Мурманске прошёл всероссийский день бега «Кросс нации»

Накануне Долина Уюта Мурманска выступила центральной площадкой проведения «Кросса нации». Всероссийский день бега «Кросс нации» давно стал традиционным, в том числе и для Кольского Заполярья.

Мурманская область входит в число субъектов, проводящих такие соревнования с 2004 года. В этом году спортивный праздник выпал на 21 сентября.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова приветствовала всех на церемонии открытия, поздравила северян со спортивным праздником и пожелала удачи.

«Всероссийский день бега «Кросс нации» ежегодно проводится на территории Мурманской области. Спасибо, что в свой выходной день вы выбираете спорт. Уверена, участие в этом мероприятии зарядит вас хорошим настроением и здоровьем на всю учебную и трудовую неделю», – отметила Светлана Наумова.

«Уважаемые спортсмены! Поздравляю вас с сегодняшним стартом, желаю показать великолепные результаты, добиться успеха и заработать призы», – пожелал участникам главный судья соревнований Николай Фарутин.

Принять участие в соревнованиях решили более 1000 настоящих профессионалов и любителей бега.

В зависимости от возраста и уровня подготовки участники преодолели дистанции от 1000 метров до 12000 метров. Победителями дистанции 1000 метров стали Дарья Таращан и Трофим Кушнир. На дистанции 8000 метров быстрее всех оказались Елена Зекунова и Иван Михайлов. Лучшим на дистанции 12 километров стал Михаил Рыбаков.

Самая большая часть участников выбрала дистанцию на 4000 метров. Здесь, каждый в своей возрастной категории победу одержали: Владелина Архипова, Анжелика Сафонова, Илья Бодухин, Роман Радюков.

Этот день призван популяризировать здоровый образ жизни и активное участие в спорте, пропагандировать бег как доступный вид физической активности.

Подобные мероприятия помогают людям не только поддерживать физическую форму, но и находить новых друзей, наслаждаться активным времяпровождением и испытать радость от достижения поставленной цели, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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