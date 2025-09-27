В Мурманске прошёл Всероссийский день приёма родителей дошкольников

Подобная встреча с северянами в областном центре проводится девятый раз. В ней приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель регионального отделения ВОО «Воспитатели России» Галина Галыгина, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Анна Аксенова.

Общение с заявителями проходило как очно, так и в дистанционном формате.

В ходе приёма прозвучали вопросы, касающиеся создания разновозрастной круглосуточной группы дошкольников, дальнейшего капитального ремонта в детских садах и реализации губернаторского проекта «Арктическая школа», организации в дошкольных учреждениях дополнительных услуг, таких, как робототехника.

В завершение Сергей Дубовой подытожил, что такие приёмы дают возможность не только услышать пожелания родителей дошкольников, но и оценить эффективность совместной работы исполнительной и законодательной власти:

— Сегодня мы пообщались с жителями из Мурманска, Оленегорска и ЗАТО Александровск. Вопросы были разные, и на них люди получили исчерпывающие ответы. Отмечу, что много говорили про происходящие и планируемые изменения в системе образования региона. Отрадно, что северяне их оценивают положительно, и даже часто сами делятся своими идеями по дальнейшему совершенствованию этой сферы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33130/