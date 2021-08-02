В Мурманске прошёл второй этап ежегодного регионального конкурса «Доброволец года»

31 июля состоялся второй этап регионального конкурса «Доброволец года». Участники презентовали результаты деятельности по четырем номинациям: «Юный Доброволец», «Я – Доброволец», «Молодость души» и «Добрая команда». Жюри конкурса возглавила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Деятельность добровольцев в рамках молодёжного движения Мурманской области позволяет расширить спектр активных форм досуга молодёжи, способы социальных практик, востребованных обществом, сформировать человеческий капитал, необходимый для развития региона, – отметила Елена Дягилева. – Мы уделяем большое внимание реализации социально значимых проектов в Мурманской области, ежегодно совершенствуя систему поддержки».

Как пояснила заместитель губернатора, одним из инструментов поддержки добровольцев является предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов и программ, в том числе по направлению «Добровольчество». Эта мера поддержки была введена по поручению главы региона Андрея Чибиса. В текущем году приём заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется до 7 августа.

Конкурс «Доброволец года» проводится в Мурманской области ежегодно, его цель – выявление и распространение успешного опыта добровольческой деятельности, популяризация этой деятельности среди молодёжи, а также стимулирование деятельности добровольцев региона.

Первый этап конкурса – заочный, включил в себя приём заявок и отбор участников конкурса и проводился в период с 7 по 26 июля. Заявки на участие оставили 37 кандидатов.

Награждение победителей состоится в декабре на «Доброфоруме» в рамках празднования Дня добровольца, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.