В Мурманске прошёл XXXV детский фестиваль по спортивной борьбе «Весенняя капель»

Атмосфера здорового соперничества и честной борьбы царили на Центральном стадионе профсоюзов 19 апреля. С утра здесь собрались участники XXXV детского фестиваля по спортивной борьбе «Весенняя капель», их тренеры, родители и болельщики.

На протяжении всего дня зрители наблюдали захватывающие поединки, в которых юные борцы продемонстрировали свои навыки, технику и спортивный дух.

Среди 9 команд Мурманской области первое место завоевали воспитанники спортивный школы олимпийского резерва №13, второе место – у команды Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва, 3 место - у воспитанников детско-юношеской спортивной школы в Гаджиево.

Первые места в своих весовых категориях заняли мурманчане: Сергей Богданов, Рагим Рахманов, Алихан Вагабов, Кирилл Гомонов, Алексей Кончаков, Кирилл Голубев, Сергей Альчин, Даниил Орлов, Илиан Редькин, Ибрагим Керимов.

Вторые места заняли мурманчане: Федор Дентярев, Имамали Тагиев, Кирилл Вежновец, Михаил Олексий, Кирилл Шпилевой, Матвей Норицын, Семен Кудинов.

Третьи места: Максим Азизов, Владислав Балдин, Магомед Магомедов, Артем Агеев, Роман Третьяков, Алексей Картугов, Хидир Рамазанов, Марк Аллояров, Михаил Зенов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29802&page=1