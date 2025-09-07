В Мурманске прошла 13-я ежегодная акция «Зелёный рекорд»

В субботу мурманчане сажали во дворах и зелёных зонах города сирень, березы, шиповник и другие растения. Общегородская экологическая акция «Зелёный рекорд» прошла в Мурманске уже в 13-й раз.

Высадка растений была организована на 20 участках во всех трёх административных округах города. Всем желающим предоставлялся инвентарь – лопаты, перчатки и колышки для подвязывания нежных саженцев. Для самостоятельной высадки саженцы можно было получить бесплатно в шести точках Мурманска – возле домов детского творчества им. А. Бредова и А. Торцева, на территории стадиона «Юность», рядом с детским городком «Сказка», а также у ДК «Первомайский» и его филиала в районе Абрам-Мыс.

Участие в «Зелёном рекорде» также приняли временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев, сотрудники городской администрации и депутаты Совета депутатов города Мурманска: свой вклад они внесли в озеленение Аллеи Дружбы народов на проспекте Героев-североморцев.

Часть саженцев была предоставлена городу предприятиями и организациями, ранее производившими снос зелёных насаждений при строительстве социальных и коммерческих объектов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30791&page=1