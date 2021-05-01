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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.21 11:00

В Мурманске прошла агитационно-пропагандистская акция Минобороны «Мы — армия страны. Мы — армия народа»

30 апреля в городе-герое Мурманске состоялась акция Министерства обороны РФ «Мы — армия страны. Мы — армия народа», которая началась на Киевском вокзале Москвы 25 апреля, а завершиться должна 27 июня в Московской области, в парке «Патриот». За три месяца агитпоезд объедет всю страну, сделав остановки в 51 городе.

В состав эшелона входят пять вагонов с экспозициями, посвящёнными различным темам: истории Великой Отечественной войны, современной российской армии, вкладе Минобороны России в борьбу с коронавирусной инфекцией, а также работе с молодёжью. На трёх открытых платформах представлены образцы современной боевой техники и вооружений.

На Мурманском железнодорожном вокзале прошла торжественная встреча эшелона, в которой приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель главы региона Владимир Евменьков, председатель областной Думы Сергей Дубовой и член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко, а также военнослужащие Мурманского гарнизона, нахимовцы и юнармейцы.

Выступая перед участниками акции командующий Северным флотом отметил, что главная её цель – это сплочение общества через историю и современность. «Успехи и достижения страны и её славных Вооружённых Сил. Остановка в Мурманске выбрана не случайно. Мурманск по праву считается форпостом России в Арктике, его значение для страны трудно переоценить, особенно сегодня, когда государственная стратегия развития связана с освоением и обустройством Севера. А оборона Кольского Заполярья в годы войны – лучшая иллюстрация наших побед. Экспозиция агитпоезда ещё раз подтверждает связь нашего исторического прошлого, настоящего и будущего. Это лучшая мотивация быть достойным гражданином великой России и её надёжным защитником», - отметил адмирал Александр Моисеев.

Владимир Евменьков в своём приветственном слове поблагодарил Минобороны за включение Мурманска в число остановок агитпоезда и подчеркнул большое значение акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа» для подрастающего поколения: «Юные северяне, ознакомившись с экспозицией, могут сделать для себя вывод, что служба в армии, служение Отечеству открывает перед ними большие возможности в жизни», - сказал вице-губернатор.

В рамках проведения акции недалеко от железнодорожного вокзала на улице Ленинградской были развёрнуты выставка военной техники сухопутных и береговых войск Северного флота, мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту и торговые точки АО «Военторг». Для гостей мероприятия работала полевая кухня. Здесь же прошла церемония принятия североморских школьников в ряды «Юнармии».

Завершилась акция концертом ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и творческих коллективов области.

Как сообщает пресс-служба СФ, с 13 до 15 часов выставки агитационного поезда осмотрели организованные группы учащихся мурманских образовательных учреждений, с 15 часов было открыто посещение экспозиции всеми желающими. По самым скромным подсчётам за время стоянки состава с выставкой ознакомились более 7000 военнослужащих Северного флота и жителей Мурманска.

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