В Мурманске прошла акция «Глазами Донбасса»

На площадке Центра современного искусства «СОПКИ.21А» по инициативе сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой и при поддержке регионального Министерства культуры была открыта выставка фотографий и рисунков военных корреспондентов, сделанных в зоне проведения специальной военной операции, а также состоялся предпремьерный показ документального фильма «Где проходит граница?».

Действие фильма начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе. В центре сюжета – люди из разных городов, которых объединила одна беда.

Мурманчанам свою работу представила режиссёр Александра Франк.

- Мы старались максимально показать зрителям все, что происходит в зоне проведения спецоперации так, как оно есть в реальности, - рассказала она. – Чтобы они увидели и почувствовали, где проходит граница личной ответственности каждого из нас и где находится грань между добром и злом.

Участников и гостей акции приветствовал председатель регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что именно такие фильмы, где много реальных историй, рассказанных участниками событий, позволяют увидеть честную картину происходящего, отделить фейки от правды.

Спикер выразил признательность организаторам акции и режиссёру фильма, которой от имени сенатора Татьяны Сахаровой вручил Благодарственное письмо и памятный подарок.

Фильм «Где проходит граница?» планируется в ближайшее время к показу на различных площадках нашего региона.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1e0/in9lvd73qo1jituznul1vmv3s1qiu95i.jpg