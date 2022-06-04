В Мурманске прошла акция «Ночь географии», направленная на повышение интереса к географии России, её природе и самобытности

Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны (ГУ МО) Российской Федерации совместно с отделением Русского Географического общества (РГО) организовали для гостей и местных жителей г. Мурманск акцию «Ночь географии в Арктике 2022». Мероприятие было приурочено 75-летию Мурманского областного отделения РГО и образованию 12 Главного управления РФ.

На площадке мурманского Морского вокзала, на берегу Кольского залива были разбиты палатки, в которых демонстрировались фильмы и фотографии, снятые в текущем году РГО, проходили лекции и встречи с участниками экспедиций.

В здании вокзала для гостей была организована фотовыставка «Цвета Арктики».

«Участники акции, в том числе и военнослужащие 12 ГУ МО и члены их семей лучше узнали особенности территории, природы и народов нашей страны, открыли завесу тайн прошлого и узнали о современных географических исследованиях. «Ночь географии» позволила понять, насколько удивительной и интересной может быть география, над какими задачами и проектами работают профессиональные географы и учёные», - рассказал военнослужащий 12 ГУ МО Николай Федоров.

Акция «Ночь географии» направленна на повышение интереса к географии России, её природе и самобытности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото:

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424311@egNews