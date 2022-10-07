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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 17:45

В Мурманске прошла церемония награждения физкультактива Кольского Заполярья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  в мурманской Долине Уюта прошла церемония награждения физкультактива региона. Памятные медали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были вручены 40 представителям различных муниципалитетов, которые внесли значительный вклад в реализацию программы подготовки и популяризацию физической культуры и спорта на Крайнем Севере.

«Люди, активно внедряющие комплекс ГТО в нашем регионе, заслуживают особого внимания. Наша с вами главная задача – привлекать северян к регулярным занятиям спортом. «Готов к труду и обороне» – самый доступный способ для всех категорий населения. Наиболее активная аудитория участников – учащиеся общеобразовательных учреждений. Но работа муниципальных центров направлена на расширение возрастных границ среди сдающих нормативы. Северяне должны понимать, что они делают это, в первую очередь, для себя и своего здоровья», – обратилась к участникам награждения министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, региональный посол ГТО, заслуженный мастер спорта России, председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова также приняла участие в праздничном событии.

«Государство создает условия для комфортных занятий спортом, но привлечение к активному образу жизни идет именно на местах. Ярким примером является тот факт, что в нашем регионе участие в комплексе ГТО принимают даже детские сады. Все это заслуга трудовых коллективов и педагогов Мурманской области», – отметила серебряный призер Олимпийских игр по лёгкой атлетике Лариса Круглова.

В честь 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» на торжественном награждении прошел показ ретроспективы, которая отразила высокое значение пропаганды здорового образа жизни. 

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