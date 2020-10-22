В Мурманске прошла двусторонняя встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

На двусторонней встрече председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Чибис вчера обсудили вопросы социально-экономического положения Мурманской области. В рамках мероприятия глава российского правительства также поблагодарил Андрея Чибиса за тёплый приём и организацию всех мероприятий в рамках визита в Мурманскую область.

«Мы сегодня побывали на ледоколе «Арктика», можно сказать, совершенно замечательном произведении искусства, и увидели этот сплав мощной научной базы. Спасибо также за встречу с инвесторами Арктической зоны, – подчеркнул Михаил Мишустин. – Очень важно, что у всех горят глаза, и они предлагают замечательные и интересные проекты. Это и социальные проекты, и современная медицина, и горнолыжный курорт, и проекты, связанные с промышленным производством».

Как сообщил Андрей Чибис, в 2019 году рост инвестиций составил более 6%, доходов населения – порядка 4%, и самое главное, что даже в условиях пандемии этот рост продолжается. Так, в первом полугодии показатель по увеличению инвестиций составил около 8%, а также было отмечено сохранение стабильного дохода для населения.

«Мы достаточно активно при поддержке правительства России занимаемся экономическим развитием региона. Созданные специальные условия, прежде всего, на территории опережающего развития «Столица Арктики», вступивший в силу пакет законов, работа первых мурманских инвесторов Арктической зоны и введенные из-за пандемии налоговые послабления для нашего малого и среднего бизнеса обеспечивают дополнительный экономический рост», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил, что на прошедшем 15 октября заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева было принято решение о предоставлении федерального софинансирования шести крупным инвестпроектам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, субсидию на создание объектов инфраструктуры получат четыре проекта: строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели ООО «Русское море – аквакультура» в Ретинском; освоение месторождения платиноидов Фёдорова Тундра ЗАО «Фёдорово рисорсес»; строительство морского навалочного терминала ООО «Морской Терминал Тулома» в Минькино; развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе.

Объём инфраструктурной субсидии по четырём проектам – более 8 млрд рублей, общая сумма инвестиций по ним – свыше 100 млрд. Благодаря им в регионе будет создано порядка 1800 рабочих мест.

Помимо этого, на поддержку из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики смогут рассчитывать проекты освоения новых месторождений минерального сырья АО «Апатит» и АО «Ковдорский ГОК».