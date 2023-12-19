В Мурманске прошла ежегодная ярмарка социальных проектов

Традиционно в ней принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации заполярной столицы. На их счету проведение фестивалей молодёжного творчества, соревнований, благотворительных акций и реализация многих других значимых городских мероприятий.

Вчера на ярмарке выбрали победителей в номинациях «Лучший годовой отчёт» и «Лучшее оформление стенда».

Как сообщает администрация города Мурманска, особо отличившимся общественникам была вручена премия главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу».

Лауреатами премии стали:

Светлана Викторовна Ануфриева — член Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Александр Михайлович Егоров — майор внутренней службы, старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области;

Наталья Сергеевна Иванова — лейтенант внутренней службы, инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области;

Оксана Вячеславовна Кошевич — председатель Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»;

Евгения Леонидовна Романовская — заместитель председателя Мурманской региональной общественной организацией Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

Ирина Вадимовна Макеева — заместитель председателя Мурманской региональной общественной организацией Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

Илья Андреевич Свербеев — член Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман»;

Людмила Олеговна Семенова — член Мурманской региональной общественной организации «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»;

Элла Леонидовна Харинова — председатель Первомайской окружной общественной организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Татьяна Николаевна Юмаева — председатель Ленинской окружной общественной организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26327&page=1