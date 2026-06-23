В Мурманске прошла «Игра памяти 22.06.1941»

22 июня в Мурманске на стадионе «Строитель» состоялся ретро-матч «Игра памяти 22.06.1941». Команды, ставшие наследниками тех, кто участвовал в матче 85 лет назад, вышли на поле, чтобы продолжить игру, прерванную началом войны.

За «Динамо» в ретро-матче выступили сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области — Роллан Пахомов и Иракли Мургулия.

22 июня 1941 года, в разгар футбольного матча между «Рыбником Севера» и «Динамо», пришло известие о нападении Германии на Советский Союз. Игра была остановлена, а её участники вскоре ушли на фронт.

Благодаря работе с документами Государственного архива Мурманской области удалось установить имена некоторых участников того матча. За «Рыбник Севера» играли Пётр Косоуров, Семён Горшенин, Константин Еремин и Николай Кудинов. За «Динамо» выступали Александр Базарный и Константин Цибин. Все они стали ветеранами Великой Отечественной войны.

Ретро-матч напоминает о поколении победителей, для которых футбольное поле было последним символом мирной жизни перед началом тяжёлых испытаний военного времени. Эта игра — дань уважения спортсменам и защитникам Родины.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.