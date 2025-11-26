В Мурманске прошла коммуникационная сессия Банка России по денежно-кредитной политике

В ней приняли участие более 100 представителей бизнеса, органов власти и академического сообщества области. Подобные встречи проходят ежегодно в каждом регионе Северо-Запада. Задача мероприятий – обсудить экономические реалии, действия регулятора по сдерживанию инфляции, а также разъяснить в открытой дискуссии логику проводимой регулятором денежно-кредитной политики.

В октябре Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Это - продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики. При этом она всё ещё остаётся достаточно жёсткой, как и денежно-кредитные условия. Высокие ставки в экономике должны сохраняться длительное время для возвращения годовой инфляции к цели вблизи 4%. Как отметил начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала, благодаря принятым решениям по ключевой ставке, инфляция в стране постепенно снижается.

«Ценовое давление понемногу ослабевает. Однако инфляционные ожидания людей и бизнеса остаются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Поэтому нам так важно максимально открыто доносить до делового сообщества аргументацию наших решений, в том числе по ключевой ставке. Надеемся, что и бизнес Мурманской области после сегодняшней встречи будет лучше понимать логику решений регулятора и учитывать её в своих бизнес-планах», – подчеркнул Павел Шаптала.

Один из важных источников информации о ситуации в разных отраслях экономики – мониторинг предприятий, который проводит Банк России. В нём участвует более 15 тысяч компаний по всей стране, в том числе порядка 140 – из Мурманской области. Оперативные сведения, которые регулятор получает в ходе таких опросов, а также обсуждений на коммуникационных сессиях, позволяют видеть тенденции ещё до того, как они будут отражены в официальной статистике.

«Наше общение с бизнесом позволяет лучше понять состояние рынка и выстраивать более взвешенную политику. Ведь, по сути, что есть анализ перед принятием важных решений? Это не только работа с цифрами. Необходимы достоверные и, главное, оперативные данные, понимание, чем живёт сейчас экономика конкретного региона, какие тенденции наблюдаются в бизнес-процессах», – отметил заместитель начальника Северо-Западного ГУ Вадим Пивоваров.

Об экономике и инфляции в регионе рассказал Управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, бизнес постепенно адаптируется к текущим реалиям и отвечает на новые вызовы.

«Что касается годовой инфляции – в октябре она впервые замедлилась после четырёх месяцев ускорения и составила 9,3% – это выше, чем в целом по стране. Конечно, большую роль в этом играют региональные особенности. Тем не менее, динамика цен в Мурманской области во многом следует общероссийским тенденциям», – прокомментировал Юрий Железняк.

На встрече также выступили Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области, Дмитрий Титаренко, заместитель министра развития Арктики и экономики региона, Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера и Артун Шинкарук, президент Ассоциации «Арктические гиды».

В рамках открытой дискуссии участники сессии обсудили перспективы развития экономики Мурманской области, взаимосвязь между уровнями инфляции и дефицитом квалифицированных кадров, возможные источники инвестиций.

Мероприятие носило интерактивный характер. Оно прошло в форме панельной дискуссии, до начала сессии и после неё были проведены опросы инфляционных ожиданий аудитории на ближайшие 12 месяцев.

Следующая встреча с бизнесом и органами и органов власти Мурманской области по вопросам денежно-кредитной политике состоится в апреле 2026 года.

Фото предоставлено Отделением Банка России по Мурманской области.