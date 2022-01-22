ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Великобритания удивляет новым сортом репчатого лука и беспилотным таксиПенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.22 14:00

В Мурманске прошла конференция областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

В её работе приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента.

Приветствуя присутствующих, Сергей Дубовой отметил, что работа организации является одним из наиболее показательных примеров высокой социальной активности, гражданской ответственности, стремления эффективно взаимодействовать с органами власти и живущими в Мурманской области людьми.

Отдельный акцент депутат сделал на деятельности по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти:

— Эта работа – поистине бесценна. Хотелось бы, чтобы она не прерывалась. Нам необходимо прославлять боевые и трудовые свершения нашего народа, помнить о людях, которые восстанавливали страну из руин, возводили здесь, на Кольском полуострове, промышленные предприятия. На этих примерах может и должна учиться наша молодёжь.

Члены ветеранского движения обсудили план работы на предстоящий пятилетний срок, поделились проблемами, с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности. Кроме этого, представили свое видение развития походно-туристического комплекса в регионе, включающего патриотическое направление.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22704/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
Комментарий к новости:На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:35«Рогатый бастион». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 25 копеек, евро – на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика