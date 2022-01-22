В Мурманске прошла конференция областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

В её работе приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента.

Приветствуя присутствующих, Сергей Дубовой отметил, что работа организации является одним из наиболее показательных примеров высокой социальной активности, гражданской ответственности, стремления эффективно взаимодействовать с органами власти и живущими в Мурманской области людьми.

Отдельный акцент депутат сделал на деятельности по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти:

— Эта работа – поистине бесценна. Хотелось бы, чтобы она не прерывалась. Нам необходимо прославлять боевые и трудовые свершения нашего народа, помнить о людях, которые восстанавливали страну из руин, возводили здесь, на Кольском полуострове, промышленные предприятия. На этих примерах может и должна учиться наша молодёжь.

Члены ветеранского движения обсудили план работы на предстоящий пятилетний срок, поделились проблемами, с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности. Кроме этого, представили свое видение развития походно-туристического комплекса в регионе, включающего патриотическое направление.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22704/