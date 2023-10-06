В Мурманске прошла литературная игра «Городу посвящается...»

Много познавательных мероприятий подготовили учреждения культуры ко Дню города. Так, в филиале №12 Центральной детской библиотеки города Мурманска вчера маленьким северянам рассказали о литературных произведениях, посвящённых столице Кольского Заполярья.

На встрече ребята познакомились со стихами и сказками, рассказами о природе Крайнего Севера и приключениями юных героев, созданными писателями и поэтами нашего края.

Как сообщает администрация города Мурманска, вместе с воспитанниками детского сада №136 библиотекари почитали стихи о родном городе, послушали песни о Мурманске и ответили на вопросы литературной викторины. Также малыши поучаствовали в увлекательных и весёлых подвижных играх.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25824&page=1