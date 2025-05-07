В Мурманске прошла общегородская акция «Вахта памяти»

Вчера в областном центре прошла ежегодная городская акция «Вахта Памяти», которая в этом году приурочена к празднованию 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию со дня присвоения Мурманску почетного звания город-герой.

Утром к памятнику Анатолию Бредову возложили венки и цветы глава региона Андрей Чибис, спикер областной Думы Сергей Дубовой и депутаты регионального парламента, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители администрации Мурманска и городского Совета депутатов, ветеранских общественных организаций, кадеты и юнармейцы.

В 9.00 почетный караул заступил на пост у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову, где собрались представители органов власти, военнослужащие, юнармейцы, кадеты и рядовые мурманчане. На комфортабельных автобусах к монументу доставили ветеранов, которым оказывали поддержку волонтеры Победы.

Вахта памяти затронула различные уголки города. Почётные караулы были выставлены у памятников и мемориальных досок, посвящённых героям Великой Отечественной войны. На территории мемориального комплекса «Воинам 1-го корпуса ПВО» в районе Абрам-Мыс состоялся митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». В ДК «Первомайский» прошёл поэтический концерт «Твой подвиг, Мурманск, помним мы всегда».

Одним из самых ярких событий стал митинг, прошедший в полдень в аллее Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев и посвящённый 40-летию со дня присвоения Мурманску звания «город-герой». В нём приняли участие представители областной Думы, правительства региона, Мурманского гарнизона, ветераны и жители города. Мурманчане почтили память защитников города минутой молчания и возложили к памятнику бойцам легендарного стрелкового соединения традиционные цветы Победы — красные гвоздики.

Сергей Дубовой поздравил мурманчан с 40-летием со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой» и наступающим юбилеем Великой Победы: «Низкий поклон и вечная благодарность всем, для кого судьба Отечества была дороже жизни, всем, кто выдержал суровые испытания военного лихолетья и победил. Мы безмерно гордимся вкладом мурманчан в эту Победу. Бойцы героической Полярной дивизии, которая была сформирована в самом начале войны, оставили немеркнущий след в бесконечной хронике времени. Они бились за каждый метр, за каждый клочок нашей земли, сражались за жизнь и свободу своих потомков. Враг не смог преодолеть рубеж обороны, который держали защитники Советского Заполярья. Верю, что память о воинах, вставших на защиту Отчизны, не угаснет. Верю, что чувство сопричастности с грозными событиями военных лет сохранится в сердцах наших потомков, и наша Вахта памяти никогда не прервётся».

На территории мемориала «Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны» юнармейцы и школьники совершили аудиоэкскурсию, посвящённую самым тяжёлым для города дням 1942 года. Перед ребятами выступила поэт, член Союза писателей России Марина Доценко. В свою очередь, юные мурманчане также продекламировали произведения заполярных поэтов и собственные стихи о войне, Севере, памяти.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/546339/#&gid=1&pid=21