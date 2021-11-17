В Мурманске прошла осенняя сессия региональной Школы юных инспекторов движения

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» прошла осенняя сессия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы очно-заочного обучения «Школа юных инспекторов движения». В ней приняли участие 40 ребят со всей Мурманской области.

«Школа ЮИД» – программа, рассчитанная на учащихся от 10 до 12 лет. Образовательный проект направлен на формирование культуры транспортной безопасности у школьников, воспитание ответственных участников дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году в школу зачислены ребята из Мурманска, Полярных Зорь, Ловозерского и Кольского районов, Ковдорского муниципального округа.

Главная цель таких сессий – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в «Школе ЮИД».

Практическую часть мероприятия начал инспектор дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области Наталья Яворская. Она разъяснила школьникам правила безопасного поведения вблизи проезжей части, разобрала с ребятами часто встречающиеся опасные «дорожные ловушки».

Специалист МОО «Российский Красный Крест» Наталья Новак совместно с волонтёром провела мастер-класс по оказанию первой помощи при ДТП. Также вместе с ребятами специалисты отработали варианты оказания первой помощи при наиболее частых травмах.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, руководитель «Школы ЮИД» Максим Шишов Николаевич вместе с обучающимися обобщил полученные в ходе практической части знания и подвёл итоги первой очной сессии.

Кроме того, участникам школы переданы обучающие материалы для использования при проведении профилактических мероприятий. Следующая очная сессия состоится в январе.