В Мурманске прошла отчётно-выборная конференция Мурманского облсовпрофа

В ней приняли участие председатели и актив членских организаций областного профсоюза, представители сторон социального партнёрства, ветераны профсоюзного движения.

Почётными гостями стали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Артур Попов, представители правительства региона, Федерации Независимых Профсоюзов России, Гострудинспекции, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Делегатов Конференции приветствовал Сергей Дубовой.

– В нашем регионе облсовпроф является одним из самых влиятельных инструментов гражданского общества. В условиях постоянно меняющейся экономической и политической обстановки, он сумел сохранить единство и успешно работает на благо северян, – отметил Сергей Дубовой. – В зоне особого внимания профсоюзов всегда остаются: правовая поддержка, охрана и оплата труда, социально-трудовые отношения, социальные гарантии, пенсионное обеспечение, просветительская и обучающая деятельность. И ключевую роль в успешном решении этих задач играет отлаженное взаимодействие со всеми структурами власти и общества. Конструктивное сотрудничество выстроено и с Мурманской областной Думой. Голос облсовпрофа всегда слышен и учитывается при рассмотрении бюджета Мурманской области, обсуждении других насущных для региона вопросов. Особую благодарность хочу выразить облсовпрофу за неравнодушие, активную гражданскую позицию и готовность к сотрудничеству в решении общих задач по развитию Арктического региона и повышению уровня жизни населения.

Участники конференции обсудили итоги работы совета Союза организаций профсоюзов Мурманского облсовпрофа за последние пять лет и избрали новый руководящий состав организации. Кроме того, прошла церемония награждения членов президиума облсовпрофа за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников.

Напомним, в состав облсовпрофа входят 467 первичных профсоюзных организаций, а общее количество членов профсоюзов (с учётом сотрудничающих организаций) составляет почти 50 тысяч человек.

