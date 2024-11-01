В Мурманске прошла патриотическая акция «Огненные картины», посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Вечером у памятника воинам Полярной дивизии ребята из Центра развития волонтёрского движения создали уникальную инсталляцию из более чем 1500 зажжённых свечей.

Огни сложились в георгиевскую ленту и надпись «Мурманск. Север помнит». Лампада, зажжённая от Вечного огня, расположенного на мемориальном комплексе «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», венчала «огненную картину».

— В этом году город-герой уже в третий раз принимает участие в проекте «Огненные картины», — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин. — Спасибо всем участникам акции и мурманчанам, которые сохраняют память о героических страницах нашей истории и передают это знание следующим поколениям.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28766&page=1