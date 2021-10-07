В Мурманске прошла передача исторических Боевых знамён музеям Кольского Заполярья

Сегодня в 11 часов в Мурманске возле памятника Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина прошла церемония передачи исторических Боевых знамён частей Красной Армии гражданским музеям, расположенным в различных населённых пунктах Мурманской области.

В церемонии были задействованы военнослужащие Мурманского гарнизона, североморские юнармейцы и морские кадеты, представители музеев Кандалакши, Мурманска, Никеля, Полярного и Североморска.

В проведении воинского ритуала передачи знамён участвовали молодые офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота. Они продемонстрировали красные полотнища воинских реликвий в развёрнутом виде и встали в строй для прохождения торжественным маршем возле мемориала с Вечным огнём.

После проведения церемониала Боевое знамя 27-й стрелковой Гдынской Краснознамённой дивизии было передано в Мурманский областной краеведческий музей, а Боевое знамя 80-го ближнебомбардировочного Киркенесского Краснознамённого авиационного полка – Североморскому музею города и флота.

Боевое знамя 633-го корпусного пушечного артиллерийского Свирского ордена Суворова III степени полка принял Историко-краеведческий музей Печенгского округа в городе Никель.

Боевое знамя 719-го стрелкового полка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском и Мурманском направлениях, займёт почётное место в Музее истории города Кандалакши.

Боевое знамя 272-го зенитного артиллерийского полка пополнило экспозицию городского историко-краеведческого музея города Полярного.

Как сообщает пресс-служба СФ, воины-североморцы получили эти пять Боевых знамён частей Красной Армии, участвовавших в обороне Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, 11 сентября на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Знамёна были временно размещены в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.

Передача Боевых знамён историко-краеведческим музеям Кольского Заполярья прошла во исполнение решения министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, который поручил вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов, поскольку это «позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую».