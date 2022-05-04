В Мурманске прошла первая репетиция военного парада

Вчера вечером в городе-герое Мурманске на проспекте Ленина прошла первая репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Великой Победы. Она была проведена только с пешими расчётами, без участия военной техники.

В составе парадного расчёта – 774 человека, 510 из них – представители Северного флота. Помимо военнослужащих в военном параде примут участие представители других силовых структур и ведомств региона, студенты Мурманского государственного технического университета, нахимовцы и юнармейцы.

А уже сегодня в 20 часов в Мурманске состоится общая репетиция с участием военной техники. В состав механизированной колонны войдут береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», современные танки Т-80 БВМ, бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня, арктическая и другая военная техника. Возглавит колонну техники легендарный танк Т-34. Он провезёт копию Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого над поверженным Рейхстагом.

Утром 4 мая репетиция военного парада состоится на Приморской площади главной базы Северного флота – города Североморска.

Тренировка демонстрационного пролёта авиации состоится в зависимости от метеорологических условий в один из дней с 4 по 6 мая, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12419799@egNews