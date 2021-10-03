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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.21 08:00

В Мурманске прошла первая спартакиада государственных и муниципальных служащих

В Мурманском легкоатлетическом манеже в Долине Уюта вчера прошёл фестиваль спорта, в рамках которого в силе и ловкости состязались сотрудники исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов региона. На старт вышли 33 команды – представители областных ведомств, а также органов местного самоуправления Мурманска, Североморска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозёрск, Печенгского округа, Кольского и Ловозерского районов.

Открыли фестиваль выступления ансамбля барабанщиков «Drum-Tam-Tam» и юных акробатов – воспитанников ДЮСШ № 1. Затем к участникам с приветственным словом обратился губернатор Андрей Чибис.

«Рад видеть вас всех – активных, сильных, красивых, спортивных. Хочу сказать вам всем спасибо – за настоящую отдачу делу. Всё, что в области делается, делается благодаря вам, вашим друзьям и коллегам. За этот ежедневный марафон на рабочем месте низкий вам поклон! Желаю вам успеха, мы все вами гордимся!», - напутствовал коллег глава региона.

После разминки спортсменам-любителям предстояло пройти полосу заданий, среди которых были кантовка колеса, броски баскетбольного мяча в корзину, приседания с медболом и другие упражнения. В зачёт шла скорость, точность и слаженность выполнения заданий.

По итогам состязаний первое место заняла команда администрации Апатитов. «Серебро» досталось сотрудникам Аппарата правительства Мурманской области, «бронза» - команде Североморска.

Андрей Чибис, делясь впечатлениями от фестиваля, подчеркнул, что главная его цель – дать государственным и муниципальным служащим паузу в работе, вывести их из постоянного трудового режима и подарить положительные эмоции.

«Это ребята, которые каждый день, включая выходные, занимаются огромным количеством работы – чтобы дороги были чище, ремонты шли и прочее. Мы хотели вытащить их из кабинетов, с «полей», чтобы они могли выдохнуть. Сейчас пообщался с людьми – все очень рады, у всех взрыв энергии. У нас классные ребята, они по-настоящему бьются за то, чтобы людям жилось лучше. И этот праздник для них. Здорово, что здесь, с одной стороны, есть дух соперничества, а с другой – настоящая командная работа. Уверен, для каждого это своя победа. Это всё моя большая команда!» - сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, спартакиада в легкоатлетическом манеже открыла череду спортивных мероприятий с участием государственных и муниципальных служащих, которые будут проводиться в регионе на регулярной основе.

 

 

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