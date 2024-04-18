В Мурманске прошла первая стратегическая сессия проекта «Русский Север и Арктика»

Сессия проходила в рамках первого, аналитического этапа разработки туристической схемы. В мероприятии приняли участие более 25 представителей исполнительных органов, муниципалитетов, турбизнеса и экспертов из Мурманской области.

В рамках мероприятия обсудили первичные гипотезы, получили обратную связь и предложения от представителей регионального экспертного сообщества.

Туристическая схема «Русский Север и Арктика» – долгосрочная стратегия комплексного развития Мурманской области, Республики Карелия, Архангельской и Вологодской областей как единого туристического пространства. Проект реализуется по инициативе Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработку ведет компания ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ) и многопрофильный консорциум под лидерством компании «Новая Земля». Разработка турсхемы «Русский Север и Арктика» началась в феврале 2024 года.

«Важно, когда планы развития строятся не только на экспертной оценке извне, но и опираются на опыт и мнение региона. По результатам нескольких сессий, большой исследовательской работы, уверен, мы получим понятный план развития туризма в рамках макротерритории «Русский Север и Арктика», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Мурманская область – это незамерзающее море, фьорды, северное сияние, а также история индустриального освоения и изучения Арктики. Мурманск сегодня заслуженно является столицей Арктической зоны России, которая с каждым годом становится все более востребованной у туристов, а среднегодовая загрузка с 2019 года заметно выровнялась в межсезонье. Сегодня в регионе уже явно выделяются «южная» и «северная» туристические зоны, объединяющие самые популярные точки притяжения региона. Наша задача – сформировать сбалансированный, доступный и эффективный туристический каркас Мурманской области, развитие которого позволит обеспечить наибольший вклад в показатели национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – отметила руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова.

Фото: https://gov-murman.ru