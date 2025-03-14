В Мурманске прошла правовая игра «Я — кандидат»

На базе Центра гражданско-патриотического воспитания областного центра состоялась правовая игра «Я — кандидат». Участниками стали пять команд мурманчан в возрасте от 14 до 23 лет.

Как сообщает администрация города Мурманска, испытания включали в себя три этапа, в которых проверке подверглись лидерские качества участников и умение работать в команде. Первый этап — викторина по вопросам избирательного права Российской Федерации. Второй — защита «предвыборной программы». Третий — «дебаты» кандидатов.

После подсчёта игровых баллов, присваиваемых за правильность выполнения заданий, победителем в номинации «Выбор избирателя» стала команда «Кобальт» из Мурманского кооперативного техникума (ул. Полярные Зори, 1), а в номинации «Выбор избирательной комиссии» — команда «Витязь» из гимназии №7 (ул. Олега Кошевого, 12а).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29554&page=1