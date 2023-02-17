В Мурманске прошла презентация книги Ивана Соловьева «Красные линии»

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги российского государственного и общественного деятеля Ивана Соловьева «Красные линии». Книга посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, героев военной спецоперации по защите Донбасса.

В мероприятии приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, члены Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, студенты, школьники, преподаватели учебных заведений города Мурманска, жители областного центра.

На встрече автор подробно рассказал о том, как и почему была написана книга, высказал своё мнение об отношении общественности в разных регионах Российской Федерации, как к самой специальной военной операции, так и к её героям, ответил на вопросы.

Его выступление было очень тепло встречено слушателями. Представитель Мурманской епархии Русской православной церкви передал гостю добрые пожелания от митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана и книгу, написанную митрополитом. Герман Иванов спросил у Ивана Соловьева, какое впечатление на него произвела Мурманская область, а Михаил Белошеев рассказал о том, какое значение в регионе придают вопросу сохранения исторической памяти.

Владимир Мищенко от себя лично и от имени депутатов Думы поблагодарил автора книги за презентацию и за то, что он приехал представить своё произведение в Заполярье.

«Мурманская область – особенная, живут здесь особенные люди, - сказал вице-спикер парламента. – Здесь очень много семей, которые связаны с армией и флотом, у которых в Вооруженных Силах проходят службу родственники или близкие люди. И поэтому тема защиты Родины знакома и понятна большинству северян. Хотелось бы поблагодарить Ивана Николаевича Соловьева за то, что он пишет об этом в своём произведении. И мы все очень надеемся на скорое продолжение повествования и выхода в свет следующей книги».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27105/