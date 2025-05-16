В Мурманске прошла расширенная встреча с предпринимателями

В преддверии Дня российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая, в центре «Мой бизнес» Мурманска состоялась расширенная встреча с предпринимателями. Спикерами мероприятия стали представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также представители бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки бизнеса региона.

В ходе встречи состоялся диалог, касающийся вопросов и проблем, волнующих бизнес-сообщество: получение мер поддержки, имущественные отношения, вопросы благоустройства и др.

Инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска, председатель комитета по экономическому развитию и туризму Андрей Варич рассказал о мерах муниципальной поддержки бизнеса, таких как предоставление в аренду муниципального имущества, субсидии для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам.

В завершение мероприятия он вручил благодарственные письма 15 организациям, предпринимателям и самозанятым гражданам за плодотворное сотрудничество и активное участие в городских мероприятиях города-героя.

С информацией о всех программах поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске можно ознакомится на сайте.

Дни предпринимательства в Мурманской области продолжаются. Ознакомиться с программой можно на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как отмечает администрация города Мурманска, правительство региона оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям Мурманской области, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегического плана «На Севере — жить!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29975&page=1