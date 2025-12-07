Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
В Мурманске прошла спикер-сессия «Территория добрых дел»

5 декабря в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась интерактивная спикер-сессия «Территория добрых дел», приуроченная к Международному дню добровольца. Организатор мероприятия — Центр развития волонтерского движения МАУ МП «Молодёжь51».

Встреча объединила 45 активистов и представителей молодёжных объединений города. Участники обсудили значимые инициативы и подвели итоги добровольческой деятельности за 2025 год.

Почётными гостями стали заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Ольга Малкова, заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова и директор МАУ МП «Молодёжь51» Егор Банишевский. Они поздравили активистов и вручили благодарности и благодарственные письма за значимый вклад в дело волонтёрского движения.

Как сообщает администрация города Мурманска, ключевыми проектами и акциями «ДОБРО.Центра» стали: «Подари детям счастье»; «Эко-Мурманск»; «Подарок ветерану»; «Инфо-Лайк»; «Добрые сердца»; «Доброволец Мурманска»; «Первый шаг на пути к добрым делам»; «Медиаволонтёры Севера».

Своим опытом также поделились представители общественных организаций, в том числе «Волонтёров Победы» и «Волонтёров-медиков». Были отмечены добровольцы, внесшие существенный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Завершилась сессия дискуссионной площадкой, где участники обсудили перспективы развития добровольчества в Мурманской области и предложили идеи для новых инициатив.

Сегодня волонтёрский актив «ДОБРО.Центра» включает около 200 добровольцев. В 2025 году Центр организовал более 400 мероприятий, в которых приняли участие свыше 1100 волонтёров и более 3000 жителей города. Центр остаётся ключевой площадкой для развития добровольчества в Мурманске, объединяя молодых людей вокруг социальных, экологических, патриотических и благотворительных инициатив.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31447&page=1

