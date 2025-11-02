В Мурманске прошла спортивно‑тактическая игра «Лазертаг»

30 октября на территории Молодёжного центра гражданско‑патриотического воспитания МАУ МП «Молодёжь51» состоялась ежегодная спортивно‑тактическая игра «Лазертаг» для юношей и девушек города Мурманска.

Лазертаг — командная игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Турнир проводится в региональной столице ежегодно с 2015 года и неизменно привлекает активную молодёжь города.

Соревнование прошло в два этапа: первый - «Командный бой», игра велась по олимпийской системе, при которой команды выбывают после первого поражения; второй - «Захват контрольной точки», участникам предстояло захватить и удерживать контрольные точки в течение 2 минут, не подпуская к ним противника.

Как сообщает администрация города Мурманска, для участия в турнире команды подавали заявки. В составе каждой — 4 человека в возрасте от 14 до 35 лет.

В мероприятии приняли участие команды: Гимназии №7; Мурманского регионального колледжа УРК; Военно-патриотического клуба «Северный кречет»; Мурманского медицинского колледжа; Мурманского индустриального колледжа; Мурманского технологического колледжа сервиса; Десантного военно-патриотического клуба «Витязъ».

Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами и памятными подарками.

Турнир «Лазертаг» — это не только возможность проявить ловкость, стратегическое мышление и командный дух, но и важный элемент патриотического и физического воспитания молодёжи. Мероприятие способствует развитию здорового образа жизни, укреплению дружеских связей и формированию лидерских качеств у подрастающего поколения.

