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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.24 10:30

В Мурманске прошла стратегическая сессия: «Экология Севера: наша ответственность, наше решение»

На базе Центра управления регионом прошла отраслевая стратегическая сессия по формированию предложений для обновления плана «На Севере – жить».

Среди участников мероприятия – заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, представители власти, крупных промышленных предприятий, волонтерских организаций региона, а также научные деятели.

«Сегодня у нас с вами важная задача – разработать идеи по сохранению и приумножению нашей хрупкой северной природы, которые могут стать ориентиром в развитии региона на ближайшие годы. Экологическое благополучие наших северян – один из ключевых приоритетов плана развития Мурманской области. Поэтому сохранение хрупкой Арктической природы – важный вопрос, и он требует радикальных мер, сплочённости не только государства, представителей бизнеса, но и самих жителей нашего региона. Мы должны подходить к решению экологических задач комплексно, с особой ответственностью, формируя правильное «зелёное» мышление», – поприветствовала участников Зинаида Середа.

«Важно, что перспективный план развития Мурманской области традиционно формируется с активным привлечением неравнодушных северян, - отметила представитель в верхней палате парламента страны от Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова. - Разбивка по отраслевым блокам позволяет более адресно рассматривать актуальные проблемы и перспективы региона. Благодаря плану «На Севере - жить» в сфере экологии удалось уже многого достигнуть. За последние пять лет почти в полтора раза снизились вредные выбросы в атмосферу. Практически на 60% сократились сбросы неочищенных сточных вод. Ликвидировано более 1,5 тысячи свалок. Восстановлен лес на площади 7 тысяч га. И работа по укреплению экологического благополучия хрупкой экосистемы Арктики продолжается. В конструктивном взаимодействии с Мурманской областной Думой, профильным министерством на различных площадках мы поднимаем важные темы, направленные на решение задачи, поставленной Президентом нашей страны. В том числе продолжаем работу по совершенствованию системы обращения с отходами. Наши предложения в части корректировки федерального законодательства услышаны и учтены. Уверена, мероприятия плана «На Севере - жить» по итогу таких всесторонних обсуждений дополнятся предложениями, которые будут служить развитию региона».

Заместитель председателя областной Думы Евгений Никора прокомментировал итоги стратегической сессии: «Что, прежде всего, меня радует: за 30 лет жизни в Мурманской области ни разу не встречал земляков, которым была бы безразлична экологическая ситуация в регионе. Эта тема, которая, действительно, волнует всех. Прошедшая стратсессия подтвердила, что наполнение плана «На Севере – жить» в сфере экологии основывается на по-настоящему народных инициативах, существующей и потенциальной активности тысяч волонтёров, и на внимательном, скрупулезном отношении Губернатора Андрея Чибиса и его команды к важнейшей задаче сделать Север чистым и комфортным. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что совместными усилиями эта задача будет решена».

Более 40 экспертов высказывали свои идеи по развитию региона в области экологии. Всего прозвучало 100 интересных предложений. Среди них: проработка вопросов создание теплицы с грунтом из переработанных отходов для выращивания рассады для озеленения территорий, реализация инвестпроектов по утилизации шин, открытие регионального центра реабилитации диких животных, организация приема и обработки стеклотары, обустройство пляжей и набережных с пешеходной зоной и многое другое.

Как сообщает Министерство природных и ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, отраслевые стратегические сессии проходили до 17 июля, а итог работы по обновлению плана будет представлен уже в августе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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