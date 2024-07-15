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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 13:00

В Мурманске прошла стратегическая сессия «Каждый кирпич – вклад в будущее Севера»

Она состоялась в рамках формирования предложений в стратегию социально-экономического развития Мурманской области «На Севере – жить».

Более 40 экспертов высказывали свои идеи по развитию строительства и обеспечению северян доступным жильём, модернизации жилищного фонда, управлению жильём, а также развитию ипотечных программ северян.

«Основа национальных целей, озвученных правительством Российской Федерации, – это экономика и люди. Сегодняшняя тема связана и с одним, и с другим. «Каждый кирпич – вклад в будущее Севера» – эта фраза говорит нам о двух направлениях. Первое – улучшение качества жизни людей путём обеспечения их комфортным новым жильём, социальными объектами и объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры. Вторая часть – это обслуживание жилья. Именно над этими вопросами коллеги из Министерств строительства, энергетики и ЖКХ, а также государственного жилищного и строительного надзора работали в рамках стратегической сессии», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Всего прозвучало 118 предложений. Среди них организация семинаров по повышению грамотности населения в сфере ЖКХ, создание резерва уборочной техники в муниципалитете с возможностью предоставления в аренду управляющим компаниям, роботизацию уборки.

Среди перспективных возможностей строительной отрасли отмечены инвестиции в специалистов, увеличение числа бюджетных мест в учебных заведениях по строительным, техническим специальностям и многое другое.  

«Важная составляющая плана «На Севере – жить», помимо мнения экспертов, – это пожелания северян. Те идеи и мысли, которые выдвигали граждане в прошлый раз во время составления плана по инициативе губернатора Андрея Чибиса, реально попали в программы развития регионы. Например, большое количество обращений было по поводу качества воды в Ленинском округе Мурманска преобразовалось в программу перевода домов на закрытую систему горячего водоснабжения», – привёл пример министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, внести идеи в стратегию социально-экономического развития Кольского Заполярья можно было до 3 июля. Всего поступило порядка 72 тысяч предложений от жителей региона. По итогам стратегических сессий они будут дополнены предложениями экспертов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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