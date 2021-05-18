В Мурманске прошла стратегическая сессия по созданию культурно-делового центра «Новый Мурманск»

В Мурманске прошла стратегическая сессия по развитию культурно-делового центра «Новый Мурманск». В мероприятии приняли участие представители профессионального и экспертного сообщества Мурманска, члены общественных организаций и городских сообществ, предприниматели, деятели культуры и активные горожане. Представители Корпорации развития Мурманской области и специалисты «КБ Стрелка» представили участникам встречи результаты комплексного анализа, который лег в основу видения проекта, а также рассказали о примерах переосмысления подобных территорий в странах с суровым климатом. После презентации началась работа в группах, в рамках которой участники смогли обсудить различные сценарии развития территории.

Алексей Тюкавин, управляющий ООО «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск», в начале встречи отметил необходимость применения комплексного подхода к развитию территории «Нового Мурманска» и важность проведения подобных сессий с жителями города. Он также обратил внимание на то, что, в первую очередь, необходимо будет решить вопросы транспортной доступности и инженерного обеспечения территории.

Елена Цуркан, бывший главный архитектор Мурманска, предложила создать крытый пешеходный мост, который мог бы соединить площадь Пять углов и новый культурно-деловой центр, а также вместить в себя объекты общественной инфраструктуры. По мнению Елены Цуркан, городу нужны новые гостиницы, которых сегодня не хватает, кафе, рестораны и офисы, яркие и современные проекты, которые превратят культурно-деловой центр в своеобразный «оазис», где можно и отдохнуть, и поработать.

Николай Михайленко, городской активист, создатель проекта «Плавучий док», подчеркнул, что городу не хватает крупного концертно-актового зала для мероприятий, в котором могли бы разместиться от 2 до 2,5 тысяч человек. «Также не хватает «третьих мест» для молодежи и активных граждан региона – коворкинга и конференц-зала. В Мурманске коворкинг есть в МАГУ, но он для тех, кто там учится, а общедоступного коворкинга, даже коммерческого, не существует. Может быть, стоит сделать его больше и вариативнее. Это молодежная и студенческая инициатива, о которой говорили многие», – отметил Николай Михайленко. Создание арт-резиденций, где могли бы работать и проводить выставки художники как из Мурманска, так и со всего мира, также помогло бы привлечь в город талантливую молодежь, считает Николай.

Наталья Романенко, активист движения «Природа и молодежь» поддержала идею арт-пространства и предложила дополнить его ботаническим садом. Также Наталья обратила внимание на важность популяризации раздельного сбора мусора – и предложила создать соответствующую инфраструктуру на территории культурно-делового центра.

Анна Попова, руководитель проектного офиса ФГБОУ ВО «МАГУ» отметила, что важно проводить различные тематические фестивали современного искусства – к примеру, биеннале по промышленному искусству. Такие мероприятия могут быть особенно интересны туристам, которые смогут посмотреть на реализованные или готовящиеся к реализации проекты.

Светлана Исаева, директор МБУК «ЦГБ», положительно оценила прошедшую встречу и рассказала, что ожидает, что в результате проекта появится новый модный бренд, который привлечет в Мурманск еще больше туристов. «Очень радует рабочая обстановка: динамично, целостно, а главное – конструктивно. Была очень хорошая вводная лекция, были обозначены этапы работы, которые хотелось обсуждать. Приятно, что многие вещи созвучны, много знакомых лиц, действительно заинтересованных в жизни города», – рассказала Светлана.

Идеи, предложенные участниками в рамках стратегической сессии, будут учтены при разработке стратегии развития (мастер-плана) территории. В документе будут учтены инвестиционные, пространственные и социо-культурные параметры развития территории, а также механизмы реализации проекта и финансовая модель.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект создания культурно-делового центра «Новый Мурманск» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и будет реализован при поддержке Правительства Мурманской области, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и Корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ Стрелка подготовят стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского Судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска. Подготовка мастер-плана станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов. Уже на старте проекта к нему проявили интерес крупные инвесторы, среди которых РЖД, ВЭБ.РФ, международные гостиничные сети Accor и IHG и другие организации.

Консалтинговая компания «КБ Стрелка» – ведущая российская компания, предоставляющая услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития. С 2013 года «КБ Стрелка» помогает городам развивать пространство, экономику, управление и технологии, исходя из запросов горожан. Компания разрабатывает комплексные решения для повышения мобильности, экологичности, устойчивости городской среды, качества и доступности жилья. Важным направлением работы является организация архитектурных конкурсов, которые позволяют включить российские города в международную повестку. Деятельность «КБ Стрелка» получила международное признание и была отмечена рядом премий, среди которых Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018 и LILA Awards 2018.