В Мурманске прошла Стратегическая сессия «Север помогает» для волонтёров СВО

На площадке Мурманского драматического театра Северного флота 14 марта собрались десятки волонтёров из 47 добровольческих групп и объединений региона, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия, поддержки волонтёрских организаций, в том числе грантовое финансирование, возможности платформы «Добро.рф», а также тему поощрения добровольцев.

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы Герман Иванов и Анна Гришко, представители командования Краснознаменного Северного флота, правительства Мурманской области.

Герман Иванов, комментируя итоги мероприятия, подчеркнул роль волонтёрского движения Мурманской области в организации всесторонней помощи участникам СВО.

– На сегодняшней встрече нет случайных людей, здесь единомышленники, которые с самого начала специальной военной операции всеми силами поддерживают наших воинов. Такое мероприятие за последний год проводится уже в третий раз – в 2025 году проведено два форума волонтёров СВО «СЕВЕР ПОМОГАЕТ». Я по-человечески рад встрече со старыми друзьями, но здесь есть возможность и новых знакомств: на карте Мурманской области, которую изготавливают к каждому такому мероприятию, мы отмечаем всё больше и больше волонтёрских групп. Сегодняшний диалог - не формальное событие, а конкретные предложения и пути решения различных вопросов, с которыми сталкиваются волонтёрские организации.

В ходе мероприятия прошёл практикум «Единый фронт. Сила команды. Мотивация и гармония в действии», который был направлен на мотивацию и сплочение добровольческого корпуса.

Кроме того, состоялось награждение волонтёров, организующих сборы и передачу помощи бойцам, а также волонтёров госпиталя, поддерживающих раненых.

Итогом стратегической сессии станет резолюция, которую опубликуют в сообществе волонтёров

