Фильм из Мурманска вышел в китайский прокат
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманске прошла Стратегическая сессия «Север помогает» для волонтёров СВО

На площадке Мурманского драматического театра Северного флота 14 марта собрались десятки волонтёров из 47 добровольческих групп и объединений региона, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия, поддержки волонтёрских организаций, в том числе грантовое финансирование, возможности платформы «Добро.рф», а также тему поощрения добровольцев.

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы Герман Иванов и Анна Гришко, представители командования Краснознаменного Северного флота, правительства Мурманской области.

Герман Иванов, комментируя итоги мероприятия, подчеркнул роль волонтёрского движения Мурманской области в организации всесторонней помощи участникам СВО.

– На сегодняшней встрече нет случайных людей, здесь единомышленники, которые с самого начала специальной военной операции всеми силами поддерживают наших воинов. Такое мероприятие за последний год проводится уже в третий раз – в 2025 году проведено два форума волонтёров СВО «СЕВЕР ПОМОГАЕТ». Я по-человечески рад встрече со старыми друзьями, но здесь есть возможность и новых знакомств: на карте Мурманской области, которую изготавливают к каждому такому мероприятию, мы отмечаем всё больше и больше волонтёрских групп. Сегодняшний диалог - не формальное событие, а конкретные предложения и пути решения различных вопросов, с которыми сталкиваются волонтёрские организации.

В ходе мероприятия прошёл практикум «Единый фронт. Сила команды. Мотивация и гармония в действии», который был направлен на мотивацию и сплочение добровольческого корпуса.

Кроме того, состоялось награждение волонтёров, организующих сборы и передачу помощи бойцам, а также волонтёров госпиталя, поддерживающих раненых.

Итогом стратегической сессии станет резолюция, которую опубликуют в сообществе волонтёров

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33997/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
