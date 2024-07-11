В Мурманске прошла стратегическая сессия «Заполярье в движении: новые пути, новые возможности»

Вчера состоялась восьмая стратегическая сессия «Заполярье в движении: новые пути, новые возможности» по выработке предложений в стратегию социально-экономического развития Мурманской области «На Севере – жить». Участники обсуждали направления развития региона, посвященные дорогам и транспорту – важным составляющим комплексного подхода в улучшении качества жизни северян.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, главными задачами стратегической сессии стало обсуждение проектов, а также обмен опытом и идеями. В ходе активных дискуссий участники сессии обсудили шаги развития транспортной и дорожной сферы региона по основным направлениям стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Основная цель мероприятия – подготовка инициативных предложений, направленных на создание комфортной среды для жизни за счёт повышения качества дорожной сети, роста уровня защищенности от ДТП, а также обеспечения граждан современным и комфортным общественным транспортом на востребованных маршрутах. В процессе сессии озвучено много предложений, каждая идея будет рассмотрена и тщательно изучена, самые важные и перспективные решения войдут в обновленную региональную стратегию», – подытожил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев.

Фото: https://gov-murman.ru