В Мурманске прошла торжественная церемония четвертого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища.

21 июня в Нахимовском военно-морском ордена Почёта училище в городе Мурманске состоялся второй выпуск нахимовцев, прошедших полный курс обучения с 5-го по 11-й классы, и 4-й выпуск с момента образования учебного заведения. Аттестаты о среднем общем образовании и нагрудные знаки об окончании НВМУ получили 53 нахимовца.

Со знаменательным событием выпускников Мурманского нахимовского училища поздравили командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по обороне Татьяна Кусайко, настоятель храма Спаса на водах, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами протоиерей Андрей Амелин, родители выпускников и другие почётные гости.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что в течение 7 лет на основе современной учебно-материальной базы, педагогического опыта преподавателей, выпускники получили качественные знания, воспитали в себе нравственные качества, необходимые гражданину и патриоту России, определились с выбором своего дальнейшего профессионального пути.

«Перед вами открыта широкая перспектива получения высшего образования в учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, и я доволен, что большинство из вас приняли решение связать свою жизнь со службой в Вооружённых Силах России, в рядах Военно-морского флота. Уверен, что пройдёт несколько лет и многие из вас вернутся сюда. Чтобы на подводных лодках, надводных кораблях, в морской авиации, в береговых войсках Северного флота начать свою офицерскую службу. Но как бы не сложилась ваша жизнь, вы должны честно служить России, с гордостью носить звание нахимовца», – сказал адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом пожелал выпускникам успехов в дальнейшей учёбе, упорства и настойчивости в достижении поставленных целей.

В своем напутствие к выпускникам, Сергей Дубовой сказал:

— За вашими плечами семь лет в большом нахимовском братстве. Теперь вы знаете, что такое настоящая мужская дружба, взаимовыручка и чувство локтя. Здесь вы получили полезные знания и навыки, которые станут прочной основой для успешной карьеры, какую бы сферу вы не выбрали. Помните о своих наставниках, которые были строгими и требовательными, но вкладывали всю душу в ваше достойное воспитание и обучение. Помните о мурманской «Нахимовке» и её лучших традициях. Несите гордо звание выпускника одного из лучших училищ страны и пишите новую славную историю Военно-морского флота России.

Спикер пожелал ребятам быть настойчивыми в достижении своих целей и никогда не сдаваться перед трудностями.

На торжественной церемонии нахимовцы исполнили «Гимн выпускника», затем на строевом плацу училища выпускники вместе с воспитанницами танцевальных коллективов Мурманска станцевали выпускной вальс.

Далее была проведена церемония прощания со Знаменем Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске. В завершении торжественной церемонии выпускники прошли по плацу торжественным маршем и по традиции бросили на память монеты.

Среди выпускников – ребята из Севастополя, Краснодарского и Красноярского краёв, Мурманской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы. 6 выпускников окончили училище с отличием, пятеро из них с медалью «За особые успехи в учении» I степени, один – с медалью «За особые успехи в учении» II степени.

За время обучения нахимовцы неоднократно становились победителями и призёрами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, представляли свои исследовательские работы на научных конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Почти все – обладатели золотых и серебряных значков ГТО.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/7d1/2s0yfhhrqe457kzjh303vo9rkqivco3t.JPG