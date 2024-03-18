В Мурманске прошла торжественная церемония открытия Полярной Олимпиады

Спортсменов и гостей приветствовал глава региона Андрей Чибис.

«Сегодня очень важный день. Во-первых, это завершающий день голосования на президентских выборах. Уверен, большинство присутствующих здесь сделали свой выбор. Во-вторых, мы открываем нашу замечательную, мощную Полярную Олимпиаду. 89-й Праздник Севера, 64-й Праздник Севера учащихся. Это традиция, которая была заложена в 30-е годы прошлого века. И эту традицию не могла остановить даже Великая Отечественная война. Соревнования проходили и в это время. Я хочу сказать спасибо всем, кто активно занимается спортом, физкультурой. Мурманская область – один из самых спортивных регионов России. И это заслуга, в том числе, этих ребят, и всех, кто активно, по здоровому живёт. Я поздравляю вас с этим праздником, наслаждайтесь шоу. Следите за всеми соревнованиями, болейте за спортсменов. Нашим участникам спортивной удачи, успехов и честных побед», – обратился к присутствующим губернатор.

Традиционно, церемония стартовала парадом спортсменов. Клятву участников от лица спортивного сообщества принесли заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и четырехкратный обладатель Кубка Мира по натурбану Иван Лазарев, а также Екатерина Дружинина – судья всероссийской категории, неоднократно возглавлявшая судейскую коллегию чемпионатов и кубков России, принимавшая участие в судейской коллегии зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи, Кубка Европы, Кубка Мира по горнолыжному спорту.

В эстафете зажжения огня приняли участие прославленный биатлонист Валерий Кириенко, представитель коренного малочисленного народа Севера Саами Николай Юрьев – абсолютный победитель Праздника Севера-1988 по национальным видам спорта, действующий чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков, один из топовых российских прорайдеров Аркадий Казаков.

Флаг Полярной Олимпиады поднял Сергей Ридзик, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских Игр 2018 и 2022 года в ska-кроссе. Он же завершил эстафету и зажёг пламя Праздника Севера.

«Я горжусь, что я из Мурманской области. Праздник Севера – это наша традиция, это действительно наши северные Олимпийские Игры. Счастье бывать здесь. Я очень благодарен организаторам, стороне, которая меня сюда приглашает. Для меня уже традиция – приехать на открытие, закрытие Праздника Севера. Спасибо за возможность прикоснуться к данной истории», – подчеркнул перед началом церемонии знаменитый спортсмен.

Далее на арене стадиона зрителей ждало экстремальное шоу от мотофристайлеров, сноубордистов и горнолыжников c мультимедиа и световой поддержкой, а также выступление хедлайнера шоу – группы «Ума Турман».

В завершении мероприятия глава региона отметил, что Мурманская область – очень спортивный регион. «Мы вкладываемся в спорт и делаем так, чтобы появлялась новая инфраструктура, чтобы появлялись новые соревнования, чтобы появлялись школьные спортивные клубы, а сейчас – и клубы в колледже. Только за последние 5 лет мы вложили 10 миллиардов рублей в новые объекты, 17 объектов построили, в 48 провели капитальный ремонт. Все это увеличивает количество людей, которые любят спорт», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году в соревнованиях Полярной Олимпиады принимают участие порядка 5 тысяч спортсменов из 62 регионов России, а также из Словакии, Грузии, Германии и Белоруссии. Соревновательная программа включает более 40 мероприятий по порядка 20 видов спорта.

Уже состоялись первые состязания по лыжным гонкам, в мурманской Долине Уюта прошло первенство по снегоступингу, также свои силы демонстрировали альпинисты, сноубордисты и игроки в хоккей с мячом.

Впереди – множество зрелищных состязаний. 20-23 марта в Оленегорске будут соревноваться конькобежцы, 24 марта в Кандалакше пройдёт эстафета по ски-альпинизму, биатлонисты продемонстрируют свое мастерство с 21 по 24 марта в Долине Уюта. Ездовой спорт запланирован 23 и 24 марта в Апатитах. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту – слалом и слалом-гигант – пройдут с 27 по 31 марта. С 26 по 31 марта болельщиков ждёт Териберка: взмоют в небо паруса чемпионата России по парусному спорту. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам примет Долина Уюта с 26 по 28 марта. Традиционный Мурманский лыжный марафон пройдет 30 и 31 марта.

Подробная программа Полярной Олимпиады размещена на сайте регионального Минспорта.

Фото: https://gov-murman.ru