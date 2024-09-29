В Мурманске прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы

В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, заместитель командующего Северным флотом Юрий Трипольский.

«Дорогие нахимовцы, поздравляю вас с вступлением в это почётное братство. Поздравляю всех близких, родных, родителей, которые присутствуют на этой церемонии. Быть нахимовцем - не только почётно, но и очень ответственно. Быть нахимовцем-североморцем ещё почётнее, потому что Северный флот – самый мощный флот нашей страны, гордость Военно-Морского Флота России. Я желаю вам стать настоящими, надёжными, ответственными сынами нашей Родины, настоящими защитниками нашего Отечества, чтобы ваши близкие, все мы и вся страна вами гордились. Сохраняйте славные нахимовские традиции, занимайтесь спортом, поглощайте знания, становитесь профессионалами своего дела. Мы в вас верим, у вас все получится», – напутствовал юных северян глава региона.

С приветственным словом к нахимовцам-первокурсникам также обратились заместитель командующего Северным флотом по вооружению Юрий Трипольский, депутат Государственной Думы РФ, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Обращаясь к воспитанникам училища Сергей Дубовой отметил, что сегодня – особенный день для них.

- Вы дали торжественную клятву нахимовца. Это не просто ритуал: отныне вы берете на себя обязательство быть достойными продолжателями славных традиций российского Военно-морского флота. Помните: нахимовцы всегда были гордостью России. Знаменитый русский флотоводец Павел Степанович Нахимов, именем которого названо ваше училище, говорил: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть один – славный путь». Уверен, вам по силам подтвердить истинность этого высказывания, вы достойно продолжите традиции военного образования и всегда будете следовать по выбранному курсу служения Родине.

Спикер регионального парламента пожелал нахимовцам успехов в учёбе, настойчивости и упорства в достижении цели и крепкого здоровья.

На церемонии нахимовцы произнесли торжественную клятву, а почётные гости вручили им ленты на бескозырки – символ принадлежности к флотскому братству.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30832/