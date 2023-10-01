В Мурманске прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы воспитанников первого курса

В этом году учащимися первого курса мурманской «Нахимовки» стали 87 ребят.

В мероприятии приняли участие председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Алексей Гиляров, командование Северным флотом, представители духовенства, родные и близкие курсантов.

С принятием на себя обязательства нахимовца воспитанников училища поздравил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец:

- Я надеюсь, что многие из вас станут военными моряками, командирами кораблей, соединений и объединений, продолжат лучшие традиции российского Военно-морского флота. Но самое главное, чтобы каждый из вас был человеком чести, беззаветно любил нашу Родину – великую Россию – и всегда оставался верен военно-морскому братству.

Обращаясь к первокурсникам, Алексей Гиляров отметил важность события:

— В присутствии старших товарищей, родителей и родственников вы принимаете клятву нахимовца. Это не просто торжественный ритуал вступления во флотское братство. Это теперь и обязанность быть достойными продолжателями лучших традиций престижного военного училища, – сказал парламентарий – Впереди у вас новый этап с множеством открытий и испытаний. Уверен, знания, которые вы приобретете здесь, помогут достойно справляться со всеми трудностями в будущем. Все это время рядом с вами будут опытные наставники, которые поддержат, направят, подскажут. Учитесь, дерзайте и никогда не предавайте свою мечту!

По окончании церемонии нахимовцы всех курсов прошли по плацу торжественным маршем под аккомпанемент оркестра Северного флота, а также спели строевые песни. Им были вручены удостоверения личности воспитанников Мурманского НВМУ. Для их родителей и гостей праздника была проведена экскурсия по училищу.

Мурманское НВМУ является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-видео и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28616/