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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 16:00

В Мурманске прошла торжественная церемония, посвящённая второму выпуску филиала Нахимовского военно-морского училища

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители муниципального образования и духовенства, родные и близкие воспитанников.

Обращаясь к выпускникам, Сергей Дубовой отметил:

— Вы закачиваете престижное военное училище. Вы стали взрослее и ответственнее, окрепли физически и духовно, готовы идти дальше. Выпуск из «Нахимовки» – серьёзный этап в вашей жизни, первая ступенька успешной карьеры профессионального военного. Уверен, что многие из вас уже определились, куда будут поступать дальше. Впереди вас ждёт много открытий и испытаний, и те знания и навыки, которые вы приобрели здесь, помогут достойно справляться со всеми трудностями, добиваться самых высоких результатов.

Спикер поблагодарил преподавателей и наставников за обучение и воспитание достойных граждан России, элиты Военно-морского флота. Слова признательности он адресовал родителям за прекрасное воспитание сыновей и всестороннюю поддержку.

Парламентарий пожелал курсантам дальнейших успехов в учебе и всего самого доброго, а также вручил аттестаты и нагрудные знаки за окончание военно-морского училища.

Поздравил выпускников Мурманского нахимовского училища и  командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что создание филиалов Нахимовского военно-морского училища на всех четырёх флотах приносит значительные результаты. За время учёбы мурманские нахимовцы имели возможность побывать на надводных кораблях и подводных лодках самого мощного флота страны. Познакомиться со службой и боевыми традициями воинов-североморцев.

«Воспитанники Нахимовских военно-морских училищ – это плеяда военных моряков, ставших флотоводцами, командирами кораблей, соединений и объединений, чьи достижения и труды принесли славу Отечеству и удостоены высших знаков отличия государства», – подчеркнул командующий Северным флотом в своём выступлении.

Адмирал Александр Моисеев пожелал выпускникам правильного выбора жизненного пути и успехов в дальнейшей учёбе, упорства и настойчивости в достижении намеченных целей!

«Вы – будущее России и её славного Военно-Морского Флота! Вы – наша смена! И мы будем с нетерпением ждать вас на Северном флоте после окончания высших военных учебных заведений!»,  - сказал нахимовцам командующий Северным флотом.

После вручения аттестатов нахимовцы прошли парадным строем по плацу родного училища, попрощались со Знаменем и по традиции бросили на память монеты.

Аттестаты о среднем образовании и нагрудные знаки об окончании НВМУ получили 63 нахимовца. 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28127/

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