В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Константин Кабанцов, глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители областного правительства, администрации Мурманска, духовенства, родные и близкие выпускников.

Обращаясь к нахимовцам, Сергей Дубовой отметил, что сегодня – особенный день для них:

- Вы получаете не просто аттестат об окончании Нахимовского военно-морского училища, а принимаете эстафету мужества, долга и чести. С этого дня перед вами открывается широкая дорога. Для кого-то она начнётся с поступления в высшие военно-морские институты, кто-то выберет службу на кораблях и подводных лодках Северного флота, а кто-то пойдёт по стопам отцов и дедов в другие рода войск. Но куда бы ни привела вас судьба, помните: вы - нахимовцы. Звание выпускника Нахимовского училища ко многому обязывает. Это знак качества, который будет с вами всегда. В училище вы получили не только фундаментальные знания, но и бесценный жизненный опыт. Вы научились главному - стойкости. Научились работать в команде, нести ответственность за товарища и за общее дело. Желаю, чтобы везде и во всем вам сопутствовала удача и успех. Служите России честно и самоотверженно.

Спикер парламента принял участие в церемонии вручения аттестатов и нагрудных знаков, а завершили мероприятие вальс выпускников, прощание со знаменем Нахимовского военно-морского училища и общее фото на память.

В этом году право носить гордое звание выпускника мурманской «Нахимовки» получили 64 курсанта, 16 из них окончили училище с отличием.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34557/