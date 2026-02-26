В Мурманске прошла торжественная церемония вручения Боевого знамени отдельному ремонтно-восстановительному батальону Северного флота

В ней приняли участие офицеры штаба материально-технического обеспечения Северного флота, военнослужащие батальона и члены их семей, глава администрации города Мурманск Иван Лебедев, представители православной церкви.

Церемония вручения Боевого знамени прошла под руководством заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирала Дмитрия Украинца. Он зачитал грамоту Президента Российской Федерации и вручил Боевое знамя командиру части. Военнослужащие приветствовали Боевое знамя протяжным: «Ура!».

Поздравляя личный состав ремонтно-восстановительного батальона со знаменательным событием, вице-адмирал Дмитрий Украинец отметил, что Боевое знамя является официальным символом и воинской реликвией части, олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции.

«В этот торжественный день, приняв главную реликвию воинской части, я и личный состав обязуемся хранить и защищать боевое знамя, не жалея себя, продолжая славные традиции наших отцов и дедов», – обратился к личному составу командир батальона.

Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих с новым Боевым знаменем.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, церемонии вручения Боевого знамени предшествовал воинский ритуал крепления полотнища к древку. По традиции первый забил гвоздь командир батальона. Его примеру последовали заместители командира и военнослужащие, участники специальной военной операции.

В настоящее время военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также занимаются восстановлением и ремонтом вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации.

Фото: https://mil.ru/news/4f2797e1-82aa-4115-b096-30bd38b85010